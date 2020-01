Szczesny: "Scudetto corsa a 4". Petrachi: "Nessuna rivoluzione"

ROMA - "Per lo scudetto 2020 sarà una corsa a 4: con Juve e Inter concorrono le due romane". Parola del portiere della Juventus Wojciech Szczesny. "La Roma sta molto bene e fino a qualche settimana va nessuno parlava della Lazio, una delle squadre più forti del nostro campionato" prosegue il portiere bianconero che parla anche della Juventus: "Siamo pronti a ripartire con tanta fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili nel 2020, dopo la delusione per avere perso la Supercoppa ma dovremo migliorare in difesa".

Torna la Serie A con la 18a giornata

"È difficile migliorare la nostra rosa in questa fase. Credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti". Così il ds della Roma, Gianluca Petrachi, in merito ai movimenti della società giallorossa sul mercato invernale appena iniziato. "Per quanto ci riguarda, Kalinic non è sul mercato" ha aggiunto il dirigente sul sito ufficiale del club che conclude: "Crediamo moltissimo nel nostro gruppo. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un'altra parte, lo prenderemo in considerazione".

Mourinho: "Eriksen potrebbe andare via a gennaio"

"Onestamente non so niente del futuro di Eriksen". Così Jose Mourinho, manager del Tottenham, sul centrocampista danese cercato sia dall'Inter che dalla Juventus. Eriksen ha il contratto in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovarlo, gli Spurs rischiano quindi di perderlo a parametro zero. "In questo momento può mettersi d'accordo con qualsiasi club per la fine della stagione ma potrebbe anche mettersi d'accordo con un club per gennaio, ma in quel caso abbiamo noi il controllo".

Milan, Ibra in gol in amichevole

Zlatan Ibrahimovic è partito titolare nel test che il Milan ha giocato a Milanello contro la Rhodense. Lo svedese ha messo a segno un gol e fatto un assist per Calhanoglu nel solo primo tempo, terminato per 5-0. Ibrahimovic ha giocato al centro dell'attacco nel 4-3-3, supportato da Suso e da Calhanoglu. Panchina quindi sia per Piatek, impiegato nella rioresa dove ha segno una doppietta, sia per Leao. All'intervallo Pioli ha fatto 11 sostituzioni per dare spazio a tutti gli effettivi, eccezion fatta per Borini e Rodriguez, molto chiacchierati sul mercato.

