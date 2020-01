Marchisio: “Occhio ad Inter e Lazio". Dzeko: “Con la Juve servono punti”

ROMA - "La Juventus sa che ogni anno deve vincere ma questa volta deve vedersela anche con Inter e Lazio che stanno dimostrando di poter lottare fino alla fine". Ne è convinto Claudio Marchisio che ospite a Pitti Uomo a Firenze si focalizza sull'Inter: “Antonio Conte è stato il miglior acquisto nerazzurro”. Una considerazione poi sul Milan e il fresco ritorno di Ibrahimovic: "Gli auguro di dare una scossa alla squadra che da tempo non riesce ad esprimersi ai livelli che merita”.

Dzeko: “Con la Juve dobbiamo fare punti”

“Abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko”. Così l'attaccante della Roma in vista del big match contro la Juventus in programma domenica sera allo stadio Olimpico. “Col Torino non siamo stati al nostro livello, siamo tristi ma non dobbiamo piangere” spiega ancora l'attaccante a Sky Sport 24. Da Trigoria non c'è pace per Mkhitaryan che si ferma per la seconda volta: l'armeno ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra e rischia un lungo stop.

Napoli, colpo Demme

Sarà Diego Demme il primo colpo del mercato invernale del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è a un passo dalla firma e potrebbe essere già domani a Roma per le visite mediche di tiro. Demme, 28 anni, di chiare origini italiane, arriverà al Napoli per circa 12 milioni di euro. Il suo arrivo non chiude la trattativa con il Celta per Lobotka, che potrebbe anche lui arrivare a rinforzare la mediana azzurra: il Napoli ha messo sul piatto 20 milioni di euro, tre per il prestito e 17 per il riscatto obbligatorio a giugno.

Dal Pino nuovo Presidente della Lega Serie A

Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A. E' stato eletto dall'assemblea dei venti club con 12 voti, uno in più della maggioranza semplice richiesta dopo due assemblee elettive andate a vuoto. Milanese, classe 1962, Dal Pino ha iniziato la sua carriera di manager nel 1986 in Fininvest, ricoprendo poi ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni, in Mondadori, Kataweb del gruppo Espresso, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind.

di Enrico Sarzanini\Edipress