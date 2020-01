“L'ora Capitale”. Napoli, anche Lobotka

ROMA - “L'ora Capitale”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato ai due big match che attendono le romane allo stadio Olimpico. Parte la Lazio che domani alle 18 ospita il Napoli di Ringhio Gattuso a caccia di punti per rilanciarsi in chiave Europa. Domenica sera toccherà alla Roma che sempre all'Olimpico sfida la Juventus che invece non vuole interrompere la sua corsa scudetto.

Napoli, arriva anche Lobotka

Napoli scatenato sul mercato dopo Demme è pronto a mettere a segno anche il colpo Lobotka. Raggiunto l'accordo sul prezzo del cartellino valutato 21 milioni di euro più 4 di bonus resta da trovare la quadra solo sulle modalità di pagamento tra Napoli e Celta Vigo ma c'è grande ottimismo da entrambe le parti sul buon esito dell'operazione. La società di Aurelio De Laurentiis è la vera protagonista di questa finestra di mercato dove in totale sta per investire ben 33 milioni di euro.

Piatek, ecco il Tottenham

Non solo mercato in entrata per il Milan che deve far quadrare il bilancio ed è pronto a lasciare andare Piatek in Inghilterra. Secondo diversi media inglesi la società rossonera avrebbe infatti già l'accordo con il Tottenham per il giocatore polacco. Una cessione a titolo definitivo che porterà nelle casse del Milan una cifra vicina ai 30 milioni di euro, per l'attaccante pronto un accordo di tre stagioni e mezzo con il Tottenham. L'operazione sarà perfezionata in queste ore.

Coppa Italia, avanza il Torino

Il Torino è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Al "Grande Torino", i granata superano ai rigori il Genoa per 6-4. La gara si era chiusa sull'1-1 dopo 120 minuti: vantaggio dei rossoblù con Favilli al 14', pari di De Silvestri al 23'. Di Berenguer il rigore decisivo che ha dato la qualificazione ai granata, che ora giocheranno contro la vincente di Milan-Spal. “La Coppa Italia è difficile, abbiamo passato il turno e il resto è aria fritta” il commento del tecnico granata Walter Mazzarri a fine gara.

