L'Atalanta frena l'Inter. Lazio, decima vittoria

ROMA - L'Atalanta frena la corsa dell'Inter e accontenta sia la Lazio, vittoriosa sul Napoli che la Juventus impegnata doman isera allo stadio Olimpico contro la Roma. Avanti con Lautaro Martinez dopo appena 4' i nerazzurri subiscono il gol del pareggio al 75' con Gosens e nel finale rischiano di capitolare ma ci pensa Handanovic con un guizzo ad ipnotizzare Muriel che a 2' dalla fine ha sui piedi la palla della possibile vittoria su calcio di rirgore che l'estremo nerazzurro para.

La Lazio stende il Napoli

La Lazio batte il Napoli 1-0 e trova la decima vittoria di fila, record assoluto del club biancoceleste. Man of the match Ciro Immobile bravo a sfruttare al meglio un clamoroso errore del portiere Ospina che all'82' ha regalato i tre punti ai biancocelesti: nel tentativo di dribblare l'attaccante della Lazio il portiere del Napoli si è fatto soffiare il pallone dall'attaccate che ha insaccato. Lazio meno brillante del solito ma brava a sfruttare l'unica vera occasione concessa dalla squadra di Gattuso che aveva anche colto un palo con Zielinsky. Soddisfato Inzaghi che ammette: "Per puntare allo scudetto ci manca poco". Deluso Gattuso: "Ma mi tengo la prestazione dei ragazzi".

Sarri: “Voglio continuità”

“Sarà una partita difficile in cui dobbiamo ricercare continuità”. Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia del match contro la Roma. “Quando giochiamo con Dybala e Ronaldo abbiamo qualità tecniche straordinaria ma siamo assenti in zona centrale” prosegue l'allenatore bianconero che sottolinea: “A prescindere il nostro potenziale offensivo è elevatissimo e dobbiamo sfruttarlo al meglio”. “La squadra deve portare punti” conclude Sarri. “Quella contro la Juventus è una partita speciale e non possiamo sbagliare” ha sottolineato l'allenatore della Roma Paulo Fonseca.

Il Milan batte il Cagliari e respira

Ibrahimovic è tornato. Con lui dall'inizio il Milan dimentica il 5-0 con l'Atalanta, il brutto pari casalingo con la Sampdoria e vince a Cagliari per 2-0 grazie alle reti dello svedese e di Leao. “Ma il vero Ibra lo vedremo tra qualche gara” sottolinea l'allenatore rossonero Pioli. “Vuol dimostrare di essere ancora all'altezza della situazione, lavorando così farà sicuramente bene per tutti” sottolinea il tecnico che conclude: “La squadra ha dimostrato di voler lottare e soffrire insieme. Ci aspetta un girone di ritorno importante per il nostro futuro”.

