"Juve e shock". Zaniolo, grave infortunio

ROMA - “Juve e shock”, questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La Juventus, grazie al successo di ieri sera contro la Roma firmato Demiral e Ronaldo, è campione d’inverno. Non basta ai giallorossi il rigore trasformato da Perotti. La squadra di Sarri chiude il girone d’andata con 48 punti, a più due dall’Inter seconda e a più quattro dalla Lazio terza che oerò deve ancora recuperare la gara contro il Verona.

Zaniolo, oggi l'operazione al ginocchio

Nicolò Zaniolo è uscito dal campo in lacrime al 34’ del primo tempo dopo essere finito a terra in seguito a una grande cavalcata palla al piede. I compagni di squadra hanno richiesto immediatamente l'intervento dello staff medico giallorosso. Zaniolo è scoppiato subito a piangere urlando, poi si è messo le mani sul volto a nascondere le smorfie di dolore accusato al ginocchio destro. Il trequartista giallorosso è stato immediatamente portato a Villa Stuart per tutti gli esami del caso. La conferma della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è arrivata poco dopo la fine del match, il giocatore sarà operato oggi dal professor Mariani. Resta a forte rischio la sua presenza ai prossimi Europei.

Il Real vince la Supercoppa di Spagna

Il Real Madrid di Zinedine Zidane si aggiudica la Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Dopo lo 0-0 maturato sul campo, per assegnare il trofeo ci sono voluti i calci di rigore dove ancora una volta ha fatto la differenza la freddezza dei giocatori del Real andati a segno con Carvajal, Rodrygo, Modric e Sergio Ramos. Per l’Ateltico fatali gli errori di Saul e Thomas. È il decimo trofeo per Zidane da allenatore dei Blancos.

NBA, Belinelli regala il successo a San Antonio

Nella notte si sono giocati cinque match NBA. Grande successo di San Antonio sui Toronto Raptors: il punteggio di 105 a 104 è stato deciso dalla tripla messa a segno dall’azzurro Marco Belinelli. Nelle altre gare vittorie per Brooklyin contro Atlanta, dei Nuggets sui Clippers e di Phoenix su Charlotte. Ancora una sconfitta per Golden State, ko contro Memphis.