“Tiki-Tango”. Inter, Eriksen dice si

ROMA - “Tiki-Tango” è questo il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' stamani in edicola e dedicato alle prodezze di Dybala, autore di una doppietta e Huguain nella gara di Coppa Italia che la Juventus ha vinto 4-0 contro l'Udinese e che è valso l'accesso ai quarti di finale della competizione.

Roma, in Coppa con Kalinic

Sarà la sfida tra Parma e Roma al Tardini a chiudere il quadro degli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso Fonseca, senzaa Edin Dzeko, in attacco si affida a Nicola Kalinic. Intanto c'è un piccolo giallo di mercato, slitta infatti l'ufficialità di Politano in giallorosso: bisogna attendere l'esito dei nuovi test che l'Inter ha chiesto per Spinazzola.

Inter, Eriksen dice si

Entra nel vivo il mercato dell'Inter il tecnico Antonio Conte sta per essere accontentato. In attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Spinazzola in dirittura d'arrivo l'arrivo di Eriksen che ha definitivamente scalzato Vidal. Ieri Ausilio è volato a Londra per provare a chiudere con il Tottenham: il danese ha trovato l'accordo per l'ingaggio da 8 milioni più bonus fino al 2024. Agli inglesi offerti 15 milioni c'è ancora una distanza di 5 milioni. Vicno anche l'accordo con il Chelsea per Giroud.

Lazio, ansia Correa

La Lazio è in ansia per Correa. L'attaccante non si è ancora ripreso dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro il Napoli in campionato e la Cremonese in Coppa Italia. Si teme dunque che il fastidio sia più di un leggero affaticamento e l'argentino rischia dunque di doversi fermare più deò previsto e in un momento in cui i biancocelesti sono attesi da un piccolo tour de force visto che la gara di Coppa Italia contro il Napoli è stata anticipata al 21 gennaio.

di Enrico Sarzanini\Edipress