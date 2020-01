Gattuso: “Voglio un grande Napoli”. Attesa per Roma-Lazio

ROMA - "Con la Juve è una partita che ti fa venire il mal di testa e la nostra coperta è corta”. Così Gennaro Gattuso alla vigilia del match contro i bianconeri in programma domani sera al San Paolo. “Dobbiamo fare una grande gara, una partita da squadra, cercando di oscurare i bianconeri che fanno il gioco, il problema è che ne hanno più di uno” prosegue l'allenatore che mette in guardia la squadra: “Il Napoli ha fatto altre buone prestazioni quest'anno come contro la Lazio, ma poi si è seduto. Non possiamo più farlo”.

Sarri: “Napoli solido grazie a Gattuso”

"Il Napoli sta cambiando, l'arrivo dei centrocampisti centrali dimostra che vogliono cambiare modo di giocare”. Parola del tenico della Juventus Maurizio Sarri che domani sera per la prima volta torna al San Paolo da avversario. “Gattuso dà grande solidità e sta lavorando in questo senso – prosegue - Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una squadra forte, vive un momento difficile ma in una partita secca è pericolosa”. Poi ammette: “Dopo la Juventus potrei anche smettere di allenare”.

Domani c'è Roma-Lazio

Altro match clou di questa 21a giornata il derby Roma-Lazio, avvelenato da uno striscione shock comparso nella notte davanti a Trigoria "Zaniolo come Rocca lo zoppo de Roma". “Quelli non sono tifosi” per l'allenatore giallorosso Fonseca che spiega: “La squadra è motivata grazie anche ai nostri tifosi”. L'allenatore biancoceleste Inzaghi non si fida: “Nei derby i pronostici si azzerano ma noi vogliamo vincere e non gioco affatto per il pareggio”.

Bologna in zona Europa. L'Atalanta travolge il Torino

Il Bologna batte 3-1 la Spal in rimonta a Ferrara nel derby ed entra in zona Europa. Petagna illude i compagni di squadra su rigore al 23' gli ospiti dopo un minuto trovano il pari su autogol di Vicari poi nella ripresa dilagano con il neo acquisto Barrow e Poli. Decisivo Mihajlovic che dopo aver seguito il primo tempo in tribuna al chiuso per via della pioggia nella ripresa è voluto andare in panchina. Clamoroso 7-0 dell'Atalanta a Torino contro i granata: tripletta di Ilicic, doppietta di Muriel le altre reti di Gosens e Zapata. Sciapo 0-0 tra Fiorentina e Genoa.

di Enrico Sarzanini\Edipress