On Air

L'Inter vince 2-0 con l'Udinese. Il Torino crolla a Lecce, Mazzarri a rischio

Dopo tre pareggi di fila la squadra di Antonio Conte torna al successo in campionato nel segno di Lukaku. I granata perdono 4-0: adesso il futuro dell'allenatore è in bilico. In Premier League Mourinho batte Guardiola 2-0, il Manchester City ora è a -22 dal Liverpool. Doppietta azzurra nel superG di Sochi: trionfa Federica Brignone davanti a Sofia Goggia