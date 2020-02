Lazio fermata dall'Hellas Verona. Roma, senti Setién: "Non dovevo cedere Carles Perez"

ROMA - La Lazio fallisce il sorpasso all'Inter pareggiando 0-0 contro l'Hellas Verona nel recupero della 17ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi colpisce due pali con Luis Alberto ed è costretta ad accontentarsi di un solo punto: i biancocelesti restano così al terzo posto in classifica, a quattro lunghezze dalla vetta. Inzaghi raggiunge Sven Goran Eriksson e riscrive la storia conquistando il diciassetesimo risultato utile consecutivo.

Setién: "Non dovevo cedere Carles Perez"

Dopo il caos scoppiato all'interno dello spogliatoio tra Lionel Messi e il direttore sportivo Eric Abidal, il Barcellona è in emergenza anche in attacco. Il tecnico Setién è costretto a fare i conti con gli infortunati. Insieme a Suarez, si ferma ai box Dembélé. L'allenatore blaugrana ha rimpianto la cessione di Carles Perez alla Roma: “È una disgrazia - ha detto in conferenza stampa -. A sapere prima cosa sarebbe successo, non avrei mai lasciato andare il giocatore. Mi pento di aver dato il via libera”.

Hall of Fame, nominati Pirlo, Mazzone e Boniek

Mazzone, Boniek e Pirlo entreranno a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 maggio a Firenze e, come da tradizione, i vincitori saranno chiamati a consegnare un cimelio simbolico della loro carriera destinato al Museo del Calcio. Oltre ai tre già citati, saranno premiati anche Antonio Percassi, Alberto Michelotti, Gabriele Oriali e Sara Gama. Un premio alla memoria andrà a Pietro Anastasi e Luigi Radice, mentre Romelu Lukaku e Mattia Agnese ritireranno il Premio Astori, istituito l'anno scorso per i migliori gesti di fair play.

Nadal: "Ho tifato Thiem"

"Avrei preferito la vittoria di Thiem, non sono ipocrita. Sarebbe stato meglio se Dominik avesse vinto contro Djokovic. Ma, ad essere sincero, questo non mi ha tolto il sonno". A parlare è Rafa Nadal a pochi giorni dalla finale degli Australian Open vinta dal serbo, che ha riconquistato la vetta della classifica Atp. Il mancino di Manacor ha comunque spiegato che "non era importante se a vincere fosse Dominik o Novak. Djokovic ha giocato un ottimo torneo e oggi i numeri dicono che è il miglior giocatore al mondo. Quindi - ha aggiunto Nadal - l'unica cosa che posso fare è congratularmi con lui per questo grande successo".

di Filippo Morsillo/EdiPress