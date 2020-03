Pippo Inzaghi: "Fermiamoci". Coni, riunione straordinaria

ROMA - "Onestamente faccio fatica a parlare di calcio". Così il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi sull'emergenza Coronavirus. "Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno per godersi un campionato storico per tutta la serie B" prosegue l'allenatore che poi aggiunge: "Spero almeno che ci facciano capire ciò che sta succedendo e che fermino tutto perché così non ha senso più nulla". "Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico però, in questo momento, non si riesce a godersi più nulla. La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto" conclude.

Lazio, Diaconale: "Lotito non si farà imbrogliare"

“Da fronteggiare non c’è solo la paura da coronavirus". Inizia così il lungo post del responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale che sottolinea quanto i tifosi della Lazio temino "che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra nel 1915 e che divenne l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo". Diaconale però rassicura: "Non sarà facile imbrogliare il Presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili che non capiscono come fermare il campionato significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle società calcistiche italiane!”.

Coni, riunione straordinaria

Riunione straordinaria al Coni a causa dell'emergenza epidemiologica e per le misure urgenti in materia di contenimento per la diffusione del Coronavirus. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha dato appuntamento alle 15.00 in Sala Giunta con le Federazioni degli Sport Professionistici (Calcio, Pallacanestro, Golf e Ciclismo) e degli Sport di Squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio, Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello). All'incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi).

Costa, frecciata all'Inter

Il giorno dopo la vittoria sull'Inter in casa Juve c'è voglia di far festa. Tra i tanti post c'è quello di Douglas Costa che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell'euforia nello spogliatoio con la didascalia "L'unione fa la forza". Tra i commenti quello di un tifoso che scrive: "Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino". L'esterno brasiliano non ha perso l'occasione per rispondere con una frecciatina all'ad nerazzurro: "Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente".

