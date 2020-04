“Tagli e schiaffi”. Commisso: “Chiesa non si tocca”

ROMA - “Tagli e schiaffi”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato allo scontro totale tra Lega Serie A ed Assocalciatori sul taglio degli stipendi. Le società infatti hanno deliberato una decurtazione del 17% se si conclude il campionato e del 33% se invece non si riparte ma il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi non ci sta ed attacca: “Una proposta vergognosa ed irricevibile”.

“Fifa, proroga dei tornei a tempo indeterminato”

Una proroga a tempo indeterminato della stagione 2019-20 in tutto il mondo a seguito della pandemia di coronavirus. Lo anticipa il portale sportivo "The Athletic" secondo cui l'annuncio della Fifa arriverà entro 48 ore. In sostanza, in considerazione del fatto che questa emergenza è diversa in ogni paese nei tempi e nella profondità del contagio, la Fifa permetterà all'autorità calcistica di ciascun paese di determinare quando poter terminare i rispettivi tornei nazionali, modificherà le date del mercato estivo dei trasferimenti, e autorizzerà i club a prorogare temporaneamente i contratti in scadenza al 30 giugno, se necessario.

Commisso: “Chiesa non si tocca”

“Chiesa e Castrovilli per adesso non si toccano”. Parola del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. “Hanno entrambi un oungo contratto e quindi non posso dire nulla” ha spiegato a Sportitalia. Così sul taglio degli stipendi: “La Juventus è un esempio ed i giocatori devono fare la loro parte”. Poi su una Fiorentina da vertice nellì'immediato futuro è chiaro: “Se mi lasciano fare lo stadio in pochi anni saremo tra le big, il segreto del successo è avere le strutture, basti vedere i grandi club europei e la Juventus”.

Malagò: “Trattativa Friedkin-Roma in pausa”

Prima dell'emergenza mondiale per Coronavirus, la trattativa per la cessione della Roma a Dan Friedkin "era in una fase molto avanzata". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Centro Suono Sport. Il numero uno dello sport italiano precisa di non sapere a che punto si è fermata la trattativa: “Posso dire che non conosco Friedkin – conclude Malagò - ma sono molto vicino a persone a lui vicine che mi avevano detto che, qualora la trattativa fosse andata in porto, sarebbe stato molto felice di incontrarmi”.

di Enrico Sarzanini\Edipress