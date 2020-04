Ronaldo: “Uniti per aiutare”. Zanetti: “Lautaro resta”

ROMA - “Facciamo tutti il possibile per aiutare". E' il messaggio che Cristiano Ronaldo ha voluto mandare via social in questo momento di grande emergenza. L'asso portoghese della Juventus, direttamente da Madeira, lancia un messaggio nella lotta contro il coronavirus con una foto in primo piano dove indossa prima mascherina del Portogallo, poi quella dell'Italia. “In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda”, ha scritto il fuoriclasse portoghese con gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup. Cristiano Ronaldo sta partecipando ad una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it. Campagna a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Javier Zanetti e Gianluigi Buffon.

Zanetti: “Lautaro resta”

“Io vedo il futuro di Lautaro Martinez nerazzurro”. Parola del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti che durante una diretta Instagram con l'emittente sudamericana ESPN, commenta le voci che vorrebbero il Barcellona fortemente interessato al talento argentino nerazzurro. Poi i complimenti al tecnico Antonio Conte: “Il mister sta lavorando davvero bene e si vedono i risultati. Grazie a lui i giocatori sono migliorati e ora l'Inter può contare su una rosa di grande valore anche economico. La strada da fare è lunga ma vedo un bel futuro davanti a noi". Su Icardi taglia corto: “Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale la cosa più importante è la salute".

Sagnol: “Non ho parlato a Zidane per due anni”

“Dopo la testata di Zidane a Materazzi non ci siamo parlati per due anni”. Lo ha svelato Sagnol che era in campo nella finale ai Mondiali del 2006 quella vinta da Lippi ai rigori in cui l'attuale tecnico del Real Madrid fu espulso per quel gesto inconsulto. L'ex giocatore ricorda che una volta entrato negli spogliatoi “non avevo nessuna volgila di accettare le scuse di Zidane – spiega a radio Montecarlo -. Lo chiamai due anni dopo, prendemmo un aperitivo e parlammo”.

Nicolato: “All'Europeo forse un'altra Under”

“Da qui a due anni è difficile avere la stessa rosa di giocatori a disposizione”. Così il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato commenta lo slittamento dell'Europeo di categoria al 2022. In attesa di sapere quello che succederà considerato che non si conosce nemmeno il programma, Nicolato si dedica allo studio in remoto dalla sua abitazione: “Sto cercando di vedermi le partite che avevo tralasciato prima - rivela a Rai Sport - e dedicarmi di più su quei giocatori che non avevo convocato, per capire se c'è qualcun altro che può darci una mano. Ne approfitto per vedere tante partite di quei ragazzi che magari potenzialmente possono venirci utili”.

di Enrico Sarzanini\Edipress