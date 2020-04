Tutti pazzi per N'Golo. Acerbi: “Vogliamo lo scudetto”

ROMA - Tutti pazzi per N'Golo. Sarebbero quattro le squadre pronte a sfidarsi a suon di milioni per assicurarsi il centrocampista del Chelsea. Se l'Equipe parla di Juventus, Psg e Real Madrid infatti secondo 'Mundo Deportivo' ci sarebbe anche il Barcellona nella corsa al campione del mondo che ha una valutazione di 70 milioni di euro. Secondo il sito del quotidiano catalano il club spagnolo avrebbe come asso nella manica Phillipe Coutinho, giocatore che a fine stagione tornerà dal prestito al Bayern Monaco.

Acerbi: “Vogliamo vincere lo scudetto”

“Mi sento come un leone in gabbia”. Così il difensore della Lazio, Francesco Acerbi in diretta su Lazio Style Radio. “Vorremmo tanto tornare a giocare” prosegue il difensore che ammette: “Mi manca tantissimo l'allenamento al campo”. Il difensore sta seguendo una programma personalizzato per guarire dal problema al polpaccio che aveva avuto prima che il campionato si fermasse “ma non vado oltre con la mente perché sennò mi viene l'ansia”. “Sono abituato a stare da solo e la malattia mi ha reso molto più forte” spieg Acerbi che si esprime così sul campionato: “Giusto ricominciare anche perché siamo secondi in classifica e vogliamo vincere lo scudetto ma in un momento come questo ogni decisione va ponderata. Vincerà chi ha i nervi più saldi vista la situazione”.

Il Boca sogna Cavani

Il Boca Juniors sogna ancora di portare il giocatore del Psg, Edinson Cavani alla Bombonera. “Siamo orgogliosi che un campione come Cavani dica che gli piacerebbe indossare la nostra maglia” ha sottolineato il presidente del club Jorge Amor Ameal che però ammette: “La realtà è che non rientra nei nostri parametri economici”. Secondo la stampa uruguaiana il Boca avrebbe comunque deciso di provarci coinvolgendo Juan Ramon Riquelme che oltre ad essere una bandiera é anche un dirigente del club di Buenos Aires.

Djokovic, maxi donazione per l'ospedale di Bergamo

Il serbo Novak Djokovic e la moglie Jelena hanno donato un'ingente somma agli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia in questo momento di grande emergenza coronavirus. “Non ci saremmo mai aspettati una donazione da un mittente così prestigioso” racconta Peter Assembergs, direttore generale. Le ingenti donazioni giunte finora all'Asst sono servite da subito per l'acquisto di respiratori, caschi per cpap, radiologici portatili, DPI (mascherine, camici, visiere, occhialini), di concerto con Regione Lombardia.

di Enrico Sarzanini\Edipress