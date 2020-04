Higuain: “Volevo ritirarmi”. Kean, nuovi guai

ROMA - “Ero sul punto di smettere di giocare a calcio”. Lo ha rivelato Higuain in un'intervista a 'Marca' parlando di quanto accadde dopo il gol sbagliato nella finale del Mondiale 2014, contro la Germania: “Fu mia madre a dire di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei”. L'attaccante soffre molto le critiche: “Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per strada, per paura di quello che potrebbero dirmi".

Moise Kean, immortalato ad un festino non autorizzato in Gran Bretagna

Moise Kean torna nell'occhio del ciclone. L'attaccante italiano dell'Everton è finito sotto accusa in Gran Bretagna dopo che il tabloid 'Daily Star' ha pubblicato un video nel qual si vedrebbe l'ex Juventus partecipare, durante il lockdown per il coronavirus, ad una festa definita "volgare" con diverse ragazze nel suo appartamento nella contea del Cheshire. Il club, stando a quanto riporta il giornale, ha parlato di "comportamento inaccettabile" del giocatore 20enne e si è detto "sconcertato".

Ronaldo: “Mi dissero che non avrei più camminato”

“Mi dissero che non avrei più camminato, sembrava che la mia stessa vita mi fosse stata tolta”. E' la rivelazione choc dell'ex stella dell'Inter, Ronaldo Nazario de Lima in un messaggio ai tifosi del Real Valladolid squadra di cui è presidente: “Fu in quei momenti che i miei limiti furono messi alla prova – prosegue - e io combattei per superarli. E vinsi”. Il giocatore ha mandato un messaggio ai tifosi in questo momento di emergenza: “Ti scrivo per ringraziarti di essere lì, per la pazienza, la cautela e il tuo ottimismo, nonostante tutte le difficoltà, le sfide e le perdite che stiamo affrontando in questi tempi difficili”.

Mancini: “Agli Europei temo la Francia”

“Meritavamo di vincere lo scudetto, eravamo uno squadrone”. Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini su Instagram con Chirstian Vieri con cui giocò in maglia biancoceleste nella stagione 1998-99 sfiorando il tricolore. Mancini racconta un retroscena su Zaniolo: “L’avevamo seguito durante l’Europeo U19, a quel tempo era giovane. Si intravedevano già le sue qualità. Mi son detto ‘Proviamolo’”. Così sugli Europei che si giocheranno tra un anno: “Temo la Francia che è campione del mondo e in questo momento anche più forte di noi, Germania e Spagna stanno ricostruendo. Sarà un bell’Europeo e ce la giocheremo”.

