“Il Barca riapre il Camp Nou”. Roma, omaggio a Floyd”

ROMA - Secondo quanto scrive 'Mundo Deportivo' il Barcellona starebbe spingendo per riaprire in parte il Camp Nou ai propri tifosi. L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp non vede l'ora di tornare a giocare: "E' incredibile quanto mi sia mancato il calcio, direi tantissimo". Continua la polemica a distanza tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e 'Le Iene'. La Roma come il Liverpool e il Chelsea: prima dell'allenamento di oggi al centro 'Fulvio Bernardini', il tecnico Paulo Fonseca e tutti i giocatori hanno reso omaggio a George Floyd inginocchiandosi. (ascolta la video news qua sotto)