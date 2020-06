ROMA - Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, dichiarando di essere pronto a tutto nel caso in cui impedissero alla sua squadra la promozione in Serie A. Il mondo del calcio festeggia Cafu: l’ex terzino di Roma e Milan compie oggi 50 anni. Intervistato da Radio Radio, il numero uno del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del futuro di Radja Nainggolan. NBA, stagione finita per Kevin Durant. (Ascolta la video news qua sotto)