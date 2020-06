Sarri sotto processo. Conte: “Dobbiamo vincere” VIDEO

ROMA – La seconda finale persa da parte dell'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, battuto sia in Supercoppa Italiana che in finale di Coppa Italia, riaccende i dubbi sul tecnico che finisce sotto esame. Torna il campionato con i recuperi della 25ª giornata, tra le sfide spicca Inter-Sampdoria, il tecnico Conte lacia la sfida a Juve e Lazio: "L'obiettivo è vincere, non esistono scorciatoie”. Acque agitate on casa Roma: il diesse giallorosso, Gianluca Petrachi, è stato sospeso con effetto immediato dal patron James Pallotta. Con una circolare del ministero della Salute è arrivato l'ok definitivo alla quarantena soft per le squadre di calcio professionistiche. (ascolta la video news qua sotto)