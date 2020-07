ROMA – Nei due anticipi della 31ª giornata di Serie A, la Lazio perde a Lecce mentre la Juventus crolla a San Siro contro il Milan. Si accende la lotta per l'Europa League con la squadra di Pioli che supera la Roma al quinto posto in classifica. In coda sempre più incerta la sfida per la salvezza. (ascolta la video news qua sotto)