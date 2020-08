Napoli, Champions addio. Juve, ecco Pirlo VIDEO

ROMA - Dopo la Juventus anche il Napoli saluta la Champions League: la squadra di Gattuso, dopo l'1-1 ottenuto al San Paolo contro il Barcellona, crolla al Campo Nou 3-1 e viene eliminta agli ottavi. Nell'altra gara tutto facile per il Bayern Monaco che dopo il 3-0 di Londra stende il Chelsa 4-1 e vola ai quarti. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Paratici spiega l'addio a Sarri. Ronaldo guarda avanti: "Un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo". Prima fila targata Mercedes nel secondo Gran Premio d'Inghilterra. (ascolta la video news qua sotto)