Serie A, mercato al via VIDEO

ROMA – Con il via ufficiale ci saranno 35 giorni di tempo per costruire la nuova Serie A. Un tempo relativamente breve per un mercato che, a causa della pandemia da Covid, sarà gioco-forza molto diverso dal solito, fatto principalmente di scambi. Il manifesto di questa estate lo ha scritto la Juventus scambiando Pjanic con Arthur. Sta per andare in scena un maxi scambio tra Napoli e Roma che è pronta a cedere Dzeko alla Juventus. Intanto nasce il nuovo Milan di Pioli che punta a tornare in Champions League, mentre il tecnico della Lazio Simone Inzgahi attende rinforzi. (ascolta la video news qua sotto)