Lulic: "Vi racconto la verità". Mkhitaryan: "Felice di essere alla Roma" VIDEO

ROMA - Il capitano della Lazio Senad Lulic fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche: "L'unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile". Henrikh Mkhitaryan felice di essere rimasto alla Roma: "Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione qui". L'Atalanta comunica sul suo sito internet "l'acquisizione dalla Juventus del calciatore Cristian Romero a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione". Non si ferma la marcia di Novak Djokovic agli Us Open di tennis, seconda prova stagionale del Grande Slam in una stagione condizionata dallo stop per il coronavirus. (ascolta la video news qua sotto)