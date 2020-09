ROMA – Buona la prima del Napoli che espugna il Tardini battendo il Parma 2-0. Cengiz Under in prestito dalla Roma al Leicester, con obbligo di riscatto. La Lazio continua la caccia a Callejon e a un difensore. Arturo Vidal è in arrivo: dopo aver chiuso ieri la trattativa per diventare un giocatore dell'Inter, il centrocampista cileno arriva questa sera a Milano. (ascolta la video news qua sotto)