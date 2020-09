ROMA - Una grande Atalanta stende la Lazio nel match giocato all’Olimpico. Grande prova dell’Inter che in una delle due gare giocate nel pomeriggio ha battuto 5-2 il Benevento al Vigorito. Nell’altro match lo Spezia vince in casa dell'Udinese e trova la sua prima storica vittoria in Serie A. Lorenzo Giustino si ferma al secondo turno del Roland Garros. (ascolta la video news qua sotto)