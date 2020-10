On Air

Juve-Napoli a rischio. Inzaghi sfida Conte VIDEO

Dopo Zielinski anche Elmas è risultato positivo così come due mebri dello staff bianconero e la gara a questo punto è in dubbio. Pirlo ammette: "Stiamo parlando di Chiesa". Attesa per l'altro big match Lazio-Inter in programma allo stadio Olimpico