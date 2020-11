Iannone, condanna shock. "La Lazio è parte lesa" VIDEO

ROMA - La stangata che Andrea Iannone temeva è arrivata: il Tas lo ha squalificato per quattro anni per doping. Marc Marquez torna in pista nel 2021. Sono quattro i pilastri su cui il legale del Napoli Mattia Grassani ha fondato la sua difesa nel dibattimento di appello sullo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione. Parla anche il legle della Lazio Gian Michele Gentile: "Se per caso dovesse venire fuori qualche tampone refertato in modo sbagliato, la Lazio e i suoi giocatori sarebbero parte lesa". (ascolta la video ndws qua sotto)