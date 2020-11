ROMA - L'attaccante della Roma Edin Dzeko finalmente è tornato negativo. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Ibrahimovic. Sospiro di sollievo in casa viola almeno per quanto riguarda gli infortunati Franck Ribéry e Giacomo Bonaventura. Sono ore decisive per il futuro di Angelo Peruzzi, club manager della Lazio: il dirigente ha saltato la trasferta di Crotone e neppure ieri mattina ha seguito il lavoro della squadra biancoceleste a Formello. (ascolta la video news qua sotto)