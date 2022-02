Milan, Inter, Sabatini e Formula Uno: le ultimissime

In campo Milan e Inter. Sabatini esclusivo al Corriere dello Sport. Nei primi test Ferrari davanti a tutti

ROMA – Si apre con due anticipi da scudetto la 27ª giornata di Serie A: alle 18.45 il Milan ospita l'Udinese, mentre alle 21 l'Inter sarà di scena a Marassi contro il Genoa. Intervista esclusiva di Walter Sabatini sul Corriere dello Sport oggi in edicola: “Con Pallotta litigavamo, ma la nostra Roma giocava a calcio. Finì quando prese Baldini” ricorda l'attuale diesse della Salernitana che sul suo arrivo all’Inter non ha dubbi: "Fu un Errore tragico”. Così poi sul passaggio di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus: “Una roba ignobile come Donnarumma con il Milan, ci vuole riconoscenza per chi ha creduto in te”. E' la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montmelò in vista del Mondiale che scatta il 20 marzo in Bahrain.