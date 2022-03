Inter, Bayern, Wilson e Premier League: le ultimissime

L'Inter sogna l'impresa a Liverpool. Il Bayern ospita il Salisburgo. alle 11 i funerali di Wilson . La Premier oscura le partite in Russia

ROMA - In arrivo i primi verdetti di Champions, questa sera iniziano infatti gli ottavi di ritorno con l'Inter che a Liverpool sogna l'impresa. ribaltare il pesnate 2-0 rimediato all'andata. Nell'altra gara il Bayern Monaco ospita il Salisubrgo dopo l'1-1 maturata in Austria. Oggi alle 11 i funerali dell'ex capitano della Lazio Pino Wilson presso la parrocchia del Cristo Re a Roma, dove parteciperanno i rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, nonché delle giovanili, oltre alla delegazione della società. La Premier League ha deciso di avviare la procedura per sospendere i diritti di trasmissione delle competizioni in Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina, hanno annunciato oggi diversi media britannici.