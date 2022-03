Inter, Inzaghi, Fritz e Jacobs: le ultimissime

L'indiscrezione sulle nuove maglie dell'Inter. Fowler indica Inzaghi per la panchina dello United. Fritz trionfa a Indian Welss. Il guardian incorona Jacobs

La nuova stagione calcistica non è ancora alle porte, ma non è neppure così lontana o comunque non abbastanza perché gli apparati marketing delle società non inizino a programmare il futuro, a cominciare dalle nuove maglie dell’annata 2022-2023. A tal proposito uno dei siti di riferimento sul tema, 'Footyheadlines.com', ha fornito interessanti anticipazioni sulla divisa “Home” dell’Inter. In base a quanto trapela la prima maglia dei nerazzurri per la prossima stagione tornerà alle strisce verticali tradizionali, dopo l’inedito esperimento attualmente in uso con il motivo a pelle di serpente che risalta insieme al nuovo logo del club. oltre ovviamente allo scudetto. Le strisce saranno blu e di un nero più chiaro rispetto ad un’altra anticipazione uscita qualche settimana fa.

Secondo Fowler i nomi suggeriti per la panchina dello United, su tutti Diego Simeone, non sono l’ideale per il Manchester, che avrebbe bisogno di un allenatore con una mentalità più offensiva, come lo stesso Ten Hag, Mauricio Pochettino o Thomas Tuchel. O, appunto Inzaghi, che Fowler mette a confronto con il calcio di Antonio Conte: “Nonostante il club abbia problemi economici Inzaghi è riuscito a tenere la squadra su alti livelli in corsa per lo scudetto. In Champions hanno fatto un’ottima figura con il Liverpool, grazie a Inzaghi l’Inter è andata oltre il calcio 'cupo' di Conte. Sarebbe un azzardo? Forse, ma allo United non serve un nome, bensì qualcuno che costruisca qualcosa”.

Taylor Fritz vince il Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta nella sua carriera, battendo in finale lo spagnolo Rafael Nadal. A 24 anni il tennista americano conquista così il suo secondo titolo Atp, dopo quello di Eastbourne nel 2019. È il primo americano a vincere nel deserto californiano dai tempi di Andre Agassi nel 2001. Prima sconfitta del 2022 per Nadal, che vantava 20 vittorie consecutive e puntava al suo quarto titolo di Indian Wells. Lo spagnolo, comunque, può consolarsi con la certezza di salire da oggi al terzo posto mondiale.

Il "Guardian", uno dei giornali che aveva messo in dubbio le sue vittorie a Tokyo, descrive così la vittoria di Marcell Jacobs nella gara dei 60 metri dei Mondiali indoor a Belgrado, 'arrendendosi' alla grandezza dell'olimpionico di Desenzano del Garda: "Nessun dubbio, nessun 'avvertimento'. Marcell Jacobs ha dimostrato enfaticamente di essere l'uomo più veloce del pianeta vincendo una gara da ricordare ai Mondiali indoor.