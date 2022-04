Allegri, Mourinho, Ancelotti e Osimhen: le ultimissime

Allegri pensa al Cagliari, Mourinho al futuro, Ancelotti a vincere. Sospiro di sollievo per Osimhen

ROMA - "Contro il Cagliari mi aspetto una gara tecnicamente molto brutta". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in vista del match di domenica in Sardegna. "Finora questa squadra ha dato quello che poteva dare. Siamo arrivati alla fine della stagione in una posizione molto, molto buona. Abbiamo fatto la torta, ora dobbiamo metterci la ciliegina". Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Getafe. I blancos stanno dominando la Liga (il Barcellona secondo con una partita in meno si trova a -12) e sono vicini alla qualificazione alla semifinale di Champions League dopo il 3-1 dell'andata sul Chelsea. "So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un'identità e la stabilità nel club. La Roma deve avere successo", lo ha detto Jose Mourinho in un'intervista alla Cbs. Sospiro di sollievo per il Napoli e per Luciano Spalletti. Victor Osimhen ha lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta di allenamento di venerdì, in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. Ascolta le news della mattina