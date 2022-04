Scudetto, MotoGP, Barcellona e Sabatini: le ultimissime

Milan, Inter e Napoli: continua la corsa scudetto. Bastianini trionfa in MotoGP. Barça più forte dei rigori. Sabatini furioso con la panchina della Roma

Continuano i colpi di scena in vetta alla Serie A, la lotta scudetto si fa ogni giornata più avvincente. L'ultimo turno si è rivelato una ghiotta occasione per l'Inter, che grazie alla vittoria con il Verona ha guadagnato 3 punti sul Napoli (sconfitto in casa con la Fiorentina) e 2 sul Milan (pareggio in trasferta con il Torino), con la solita partita con il Bologna ancora da recuperare da utilizzare eventualmente come jolly per riprendersi virtualmente il primo posto della classifica. MotoGP: Enea Bastianini vince il Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota italiano del Team Gresini una volta guadagnata la prima posizione ha fatto il vuoto alle sue spalle e tagliato il traguardo per primo. Prezioso successo nella serata di ieri per il Barça, che si è visto fischiare tre rigori a sfavore al Ciutat di Valencia, ma è riuscito, comunque, a battere per 3-2 il Levante. Il giorno dopo fanno ancora rumore le parole di Walter Sabatini al termine del match contro la Roma. Il direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Dazn si è scagliato contro la panchina giallorossa e gli atteggiamenti dello staff tecnico di Mourinho. Ascolta le news di ieri sera