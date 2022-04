Bologna-Sampdoria 2-0, Bodo/Glimt, Lewandowski e plusvalenze: le ultimissime

I rossoblù tornano a vincere con una doppietta di Arnautovic. I norvegesi sono sbarcati in anticipo nella Capitale per testare il campo in erba vera e saranno ospiti della Lazio a Formello. Il Barcellona vuole l'attaccante del Bayern. Al via domani il processo sui presunti illeciti amministrativi