Inter, Milan, Mourinho e Lazio: le ultimissime

ROMA – Due anticipi da scudetto per la 33\a giornata di Serie A, alle 19 l'Inter sarà di scena al Picco contro lo Spezia mentre alle 21 il Milan ospiterà un Genoa alla disperata caccia di punti. La Roma batte il Bodo 4-0 e vola in semifinale di Conference League soddisfatto Josè Mourinho: “Siamo noi ora che portiamo la bandiera dell'Italia in Europa “. La trattativa trab la Lazio e Romagnoli entrare nel vivo: oggi il patron Lotito incontrerà l'entourage del giocatore per provare a chiudere.