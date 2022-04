Inter, Maguire, Barcellona e Rublev: le ultimissimeA

San Siro sold out per Inter-Roma. Maguire minacciato. L'Atp di Barcellona fermo per la pioggia. Riblev contro la decisione di Wimbledon

ROMA - A due giorni dal successo nel derby della Madonnina di Coppa, l'Inter si prepara per un altro big match a San Siro contro la Roma del grande ex José Mourinho. C'è grande fermento in casa nerazzurra, in vista di un rush finale che si preannuncia entusiasmante dopo le ultime tre vittorie consecutive in Serie A e con lo stadio "Giuseppe Meazza" che si preannuncia tutto esaurito. La polizia di Manchester sta indagando sulle minacce anonime che parlavano di una bomba vicino casa di Harry Maguire, difensore della nazionale inglese e del Manchester United. Alla fine ha vinto la pioggia costringendo a rinviare a domani gli incontri di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, impegnati negli ottavi di finale del "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Andrey Rublev giudica "totalmente discriminatoria" l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal prossimo torneo di Wimbledon, a causa del conflitto in Ucraina. Ascolta le news del pomeriggio