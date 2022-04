Roma, Mertens, Figc e Imola: le ultimissime

Alle 18 Inter-Roma. Mertens può rinnovare. Si decidono i criteri per l'iscrizione alla Serie A. Verstappen sfida Leclerc

ROMA - Si giocherà alle 18 il big match tra Inter e Roma valido per la 34\a giornata di Serie A. Prima alle 15 Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, alle 20.45 Verona-Sampdoria. Mertens vuole il Napoli e il Napoli è disposto ad affrontare con Mertens il discorso del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Il 6 maggio compirà 35 anni, sì, ma il confronto dovrebbe andare in scena dopo la fine del campionato, e dunque dopo il 22 maggio. Pomeriggio di lavoro per Figc e Lega Serie A. Al centro della riunione tecnica, l'indice di liquidità e la proposta che la Federcalcio porterà il prossimo 26 aprile in Consiglio Federale. Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bul precede la Ferrari di Charles Leclerc e partirà davanti a tutti nella Sprint di oggi sul circuito di Imola.