Serie A, Sassuolo-Juve, Acerbi e Barcellona: le ultimissime

Ascolta le ultime notizie in due minuti.

Tutto aperto in Serie A. Il post di Acerbi sui social. Il Barcellona perde ancora

Il weekend della 34esima giornata ha ridisegnato gli equilibri della corsa scudetto, dicendo che al Napoli resta ormai solo la matematica, dopo l’incredibile tonfo di Empoli in una gara che comandava 2-0 e ha perso 3-2; Inter e Milan invece proseguono la corsa, grazie a due prestigiose vittorie contro le romane. Stasera alle 20:45 al Mapei Stadium si chiuderà il 34esimo turno: il Sassuolo di Dionisi ospita la Juventus di Allegri. C'è un'immagine che ha acceso il post partita di Lazio-Milan e fatto infuriare tanti tifosi laziali: la risata di Acerbi dopo il gol subito da Tonali in pieno recupero, valso il 2-1 rossonero. Intorno alla mezzanotte è arrivato il post sui social, nel quale Acerbi ha voluto spiegarsi. Ieri sera si è giocato anche il recupero della 21esima giornata della Liga ed è arrivata la terza sconfitta consecutiva al Camp Nou per il Barcellona. Ascolta le news di ieri sera