Sassuolo-Juve e tutta la Serie B: le ultimissime

Juve, scatto Champions. La Cremonese cade, il Lecce vola in testa. Nuovo infortunio per Giuseppe Rossi

La Juventus ha vinto per 2-1 contro il Sassuolo, in trasferta, il posticipo che ha chiuso il 34° turno del campionato di Serie A. Il Lecce vola, la Cremonese va ko clamorosamente col Crotone (che retrocede lo stesso aritmeticamente in C) e il Monza perde terreno uscendo sconfitto dal match col Frosinone: la 36ª giornata di Serie B sorride ai salentini, che grazie al gol del capitano Lucioni e al raddoppio di Faragò si riprendono il primato in classifica battendo 2-0 il Pisa, mentre la squadra di Pecchia perde 3-1 in Calabria con i rossoblù quasi retrocessi già alla vigilia. In zona retrocessione, il Cosenza batte in rimonta 3-1 il già retrocesso Pordenone e si porta a -2 dall'Alessandria (fermata sul pari dalla Reggina) e ora a -3 dalla Spal, che pareggia con il Brescia per 1-1 al 94'. Nuovo infortunio per Giuseppe Rossidurante la sfida tra Brescia e Spalal Rigamonti, l'attaccante è andato in contrasto aereo con il difensore Davide Adorni e si è accasciato al suolo dopo essere caduto male sulla gamba sinistra. Ascolta le news del pomeriggio