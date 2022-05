Dybala, Napoli, Milan e Mancini: le ultimissime

Dybala. "Futuro? Devo decidere". Colpo del Napoli. La Procura apre un'inchiesta su uno striscione mostrato dai giocatori del Milan. I convocati di Mancini

ROMA - "Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me. Questo per me è importante". Così Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus, interviene sul proprio futuro dopo l'addio ai bianconeri e le voci sull'interesse per lui da parte di Inter e Roma. Primo colpo del Napoli per la prossima stagione: sono fissate per domani mattina a Villa Stuart, a Roma, le visite mediche di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano proveniente dal Getafe. Ieri grande festa a Milano per lo scudetto del Milan su uno dei due pullman, i giocatori rossoneri hanno alzato uno striscione di sfottò rivolto agli interisti dai toni molto forti: la Procura della Federcalcio ad aprire un'inchiesta "per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva" (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr). La Nazionale azzurra riparte dall'amichevole di lusso contro l'Argentina e dai primi quattro confronti della Nations League. Il ct, Roberto Mancini, ha convocato 39 calciatori per le sfide del mese prossimo: tornerà Leonardo Spinazzola, per la prima volta è stato convocato Andrea Pinamonti. Gianluca Caprari ritrova la Nazionale tre anni e mezzo dopo la convocazione nell'ottobre 2018.