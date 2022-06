Isco, Dybala, Pioli e Sabatini: le ultimissime

La Roma segue Isco. Dybala: "Futuro? Da decidere". Pioli in bici da Parma al Passo della Cisa. Sabatini potrebbe lasciare Salerno

ROMA - Isco ha lasciato il Real Madrid. A dare l'annuncio il club spagnolo: "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Isco, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia, è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna". Isco è alla ricerca di un nuovo club e Jorge Mandes, molto vicino a Mourinho, ha proposto il giocatore a Tiago Pinto. La Roma ci sta pensando e sta valutando i costi dell'operazione. "Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia": Paulo Dybala, ai microfoni di Espn dopo la finalissima Italia-Argentina parla del suo futuro dopo l'addio alla Juventus. Da Parma al Passo della Cisa: lo aveva promesso e lo ha rispettato. Fioretto scudetto compiuto da Stefano Pioli che questa mattina è partito in bicicletta per raggiungere il passo. Le strade di Walter Sabatini e della Salernitana potrebbero, clamorosamente, separarsi. Ascolta le news della mattina