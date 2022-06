Mancini, Zaniolo, Zverev ed Moto Gp: le ultimissime

Mancini: "Bene così". Il Milan punta Zaniolo. Zverev teme un lungo stop. Espargaro in pole nel Gp di Catalunya

ROMA - "Abbiamo sofferto all'inizio, ma i miei sono stati bravi, giocando una partita alla pari con una grande nazionale". Soddisfatto il ct azzurro Roberto Mancini dopo l'1-1 di Bologna con la Germania. Il ct ha fatto esordire in Nazionale ben sei ragazzi: è un messaggio per i club che non fanno giocare i giovani italiani. Il Milan è la pista più calda per Zaniolo. Al ritorno di Tiago Pinto dal Portogallo, è previsto un nuovo incontro con il procuratore. La Roma vuol fare cassa con la cessione dell’attaccante, ma difficilmente riuscirà ad arrivare ai 50/60 milioni che vorrebbe. Alexander Zverev, che si è storto violentemente la caviglia destra e ha dovuto rinunciare al confronto con Rafael Nadal nelle semifinali del Roland-Garros, ha detto di aver subito "un gravissimo infortunio", pur senza precisare quale sia la diagnosi. Aleix Espargaro conquista la pole position del Gran Premio di Catalunya di MotoGP. Sul circuito di Montmelò, il pilota spagnolo dell'Aprilia precede Francesco Bagnaia (Ducati) e il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha che completano la prima fila.