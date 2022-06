Pellegrini, Lazio, Napoli e Galliani: le ultimissime

La Roma dice no all'offerta del Newcastle. La Lazio vira su Vicario. Il Napoli molla Bernardeschi. Intervista esclusiva all'ad del Monza

ROMA - Tutti i più grandi club europei su Pellegrini. Molti club hanno provato a fare un sondaggio, ma hanno trovato la porta sbarrata. Lo stesso discorso per il Newcastle, che ha presentato un’offerta da 60 milioni. La Roma non ha voluto neanche parlarne. Il capitano non è sul mercato. In casa Lazio nemmeno il tempo di avviare la trattativa per Carnesecchi che il giovane portiere si è infortunato con l'Under 21: avrebbe rimediato una lussazione rischia l'intervento e tre mesi per tornare in campo. Per questo a Formello si pensa a Guglielmo Vicario, 25 anni, 1,94 di altezza, appena riscattato dall’Empoli. Il Napoli rinnova le fasce: oltre a Politano potrebbe salutare anche Ounas, che è in scadenza, non rinnova e piace al Monza; Zerbin e Gaetano rientreranno dai prestiti per andare in ritiro, Spalletti li valuterà curioso. Le uscite vincolano le entrate, il ds Giuntoli si è mosso in anticipo per sostituire chi partirà ma qualcosa è cambiato. Bernardeschi non è più il grande obiettivo, il dialogo con l’entourage è rimasto fermo alla fase perlustrativa, e De Laurentiis ha rallentato sino a fermarsi e a rivedere le convinzioni che l’avevano spinto a confessare pubblicamente l’apertura della trattativa. A questo punto, Deulofeu diventa l’obiettivo principale di una rifondazione a tutta fascia. "E siamo ancora qua" così il Corriere dello Sport oggi in edicola titola la lunga intervista esclusiva con l'ad del Monza Adriano Galliani che con la formazione lombarda ha conquistato la Serie A e farà il suo ritorno in massima serie insieme a Berlusconi dopo 5 anni dall'ultima volta.