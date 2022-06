Napoli, Lazio, Tacconi e Zidane: le ultimissime

Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo. Lotito: “Romanisti diversi dai laziali”. Messaggio di Tacconi alla moglie Laura. In Francia: "Zizou allenerà il Psg"

ROMA - Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. L'offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. Il serio rischio è che come Koulibaly e Ounas potrebbe iniziare la stagione a scadenza. Torna a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito in un comizio elettorale a Viterbo: “Abbiamo vinto la Supercoppa con l'Inter di Mourinho che aveva conquistato il Triplete. E il giorno dopo allo stadio non c'era nessuno. I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene. I romanisti invece sono contenti anche se va male. A inizio stagione partono per vincere il campionato, ma poi si accontentato di lottare per altre posizioni”. "S+L love" ovvero le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola "amore" in inglese: è il testo del biglietto di Stefano Tacconi, scritto con grafia incerta, indirizzato alla moglie Laura - postato su una storia su Instagram dal figlio Andrea - a rimarcare il progressivo recupero dopo l'intervento cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l'ex portiere di Juventus e Nazionale. Zinedine Zidane la prossima stagione allenerà il Psg. Ne è convinto Daniel Riolo, colui che prima degli altri aveva anticipato l'arrivo di Messi al Psg e pure il rinnovo contro ogni pronostico di Mbappé.