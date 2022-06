Lotito sul Flaminio. Roma su Aouar. Nuoto, altra medaglia per Paltrinieri

Lotito vuole rifare il Flaminio. Roma, si pensa ad Aouar. Altra medaglia per Paltrinieri

"Farò lo stadio. Come ho già ricostruito il centro sportivo che tutti ci invidiano". Le parole del presidente Lotito, un sussulto d’orgoglio diventa la notizia del giorno che fa sognare i tifosi della Lazio. Non solo Davide Frattesi nel mirino, la Roma cerca un altro rinforzo a centrocampo per dare più qualità al reparto e far felice Mourinho. Così - come riporta AS - Tiago Pinto sarebbe pronto allo sgambetto verso Monchi, diesse del Siviglia interessato a Houssem Aouar. Non si ferma più Gregorio Paltrinieri e conquista un'altra medaglia nella 5 km maschile ai Mondiali di nuoto di Budapest.