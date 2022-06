Lazio, Neymar, Jacobs e Paltrinieri: le ultimissime

Lunedì la Lazio presenta le maglie Mizuno. Silva chiama Neymar al Chelsea. Jacobs carico in vista dei 100 mt a Stoccolma. Un altro oro per Paltrinieri

ROMA - La nuova partnership pluriennale tra Lazio e Mizuno prenderà ufficialmente vita il prossimo 4 luglio a Piazza del Popolo. In scena gli atleti biancocelesti con gli abiti ufficiali e i 15 outfit di Mizuno. Saranno i calciatori della prima squadra a vestire per la prima volta le attesissime maglie da gioco, disegnate e realizzate dal nuovo sponsor tecnico. Il difensore brasiliano del Chelsea Thiago Silva vorrebbe che il suo buon amico Neymar lo raggiungesse al Chelsea se si dovessero concretizzare le voci sulla partenza dell'attaccante dal Paris Saint-Germain. "Ora va bene, mi sentivo un po' stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali, il mio grande obiettivo. Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane". Così Marcell Jacobs, in conferenza stampa alla vigilia della gara dei 100 metri del meeting di Stoccolma, che lo vedrà in gara alle 20.15. Grande successo per l'Italia di nuoto, che regala una doppietta nella 10 km dei Mondiali di nuoto in Ungheria: un'altra medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri che dopo il successo nei 1500 stile libero l'azzurro vince anche la 10 km disputata nelle acque di Lupa Lake. Al secondo posto l'altro azzurro in gara, Domenico Acerenza, protagonista di una grande rimonta negli ultimi giri. Ascolta le news del pomeriggio