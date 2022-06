Lazio, Roma, Lukaku e arbitri: le ultimissime

La Lazio ha preso Cancellieri. La Roma preme per Frattesi. Lukaku avrà la maglia numero 90. Novità del Var della prossima stagione

ROMA - La Lazio si è lanciata su Matteo Cancellieri del Verona. Affare fatto per circa 7 milioni di euro con il giocatore classe 2002 destinato a tornare a Roma, sua città natale. Superata la concorrenza del Sassuolo, squadra che negli ultimi giorni si era interessata all’attaccante esterno del club veneto. Sarà molto probabilmente lui il vice Immobile. E’ il giorno di Davide Frattesi. La Roma ha un appuntamento con il Sassuolo oggi pomeriggio al Grand Hotel di Rimini, nella nuova sede del calciomercato. Potrebbe essere la riunione decisiva, anche se la distanza sulle valutazioni è significativa: circa 6-7 milioni. "Tornare all'Inter è un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima”. Così Romelu Lukaku, intervistato da Inter Tv dopo il suo ritorno in nerazzurro. "È come tornare a casa. Una VARivoluzione, in stile Europa. Meno interventi da Lissone sempre più potere agli arbitri in campo, anche nelle situazioni-limite. L’altra grande novità riguarda il numero dei VMO (Video Match Officials): dai 4 VAR PRO dello scorso anno si passerà a 12. Sarà inoltre la stagione della prima donna-arbitro in serie A (crediamo poca, almeno all’inizio) e B (dove dovrà trovare quell’esperienza che le hanno tolto in C), quello della Ferrieri Caputi.