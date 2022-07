Lazio, Napoli, Roma e volley: le ultimissime

Vittorie in amichevole per Sarri e Spalletti. Mourinho svela il tatuaggio che si è fatto per la Roma. L'Italia femminile del volley vince la Nations League

ROMA - Bene in amcihevole sia la Lazio che il Napoli: i biancocelesti hanno battuto 3-1 la Trestina (Immobile, Basic e Bertini), il Napoli invece ha travolto 4-1 il Perugia (Kvaratskhelia, Anguissa, Politano e Petagna). Mourinho svela il misterioso tatuaggio dedicato anche alla Roma: Europa League, Champions e Conference, i tre trofei sono sul braccio destro dello Special One, l'unico allenatore a vincere con club diversi (Porto, Inter, Manchester United e Roma) le tre coppe europee. La Nazionale italiana ha vinto la Nations League 2022 di pallavolo femminile. Nella finale odierna, ad Ankara, in Turchia, le azzurre guidate da Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile per 3-0.