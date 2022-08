Juventus, Nainggolan, Simeone e Lecce: le ultimissime

Fatta per Milik alla Juve. Nainggolan: "Io alla Roma? Chiacchiere da bar". Simeone: "Un onore essere al Napoli". Umtiti ufficiale al Lecce

ROMA - Juve-Milik: ci siamo. Tutto fatto per l'attaccante polacco, che è in viaggio per raggiungere Torino. Arriva dall'Olympique Marsiglia e firmerà con i bianconeri subito dopo aver effettuato i test medici. Non farà solo il vice Vlahovic, ma potrà essere anche una spalla per il serbo. "Voglio bene alla Roma e tornerei dieci volte. Ma si tratta solo di chiacchiere, da bar". Lo ha detto Radja Nainggolan, intervenuto questa mattina nel corso del programma "Il mio canto libero on air", in onda sull'emittente radiofonica New Sound Level. "Per me è un onore e una bella responsabilità essere a Napoli, luogo in cui tutti parlano di Maradona e che ha accolto tanti fortissimi argentini. Sono contento di stare qui, ho sempre voluto una piazza come Napoli, per me è una luogo unico e vivrò con la passione questa avventura con la passione di mostrare che sono come gli altri argentini". Lo ha detto Giovanni Simeone nella sua conferenza stampa di presentazione al Napoli. L'ufficialità è arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa della società giallorossa. Samuel Umtiti è un calciatore del Lecce. Il difensore francese, ultima stagione a Barcellona, classe 1993, campione del mondo nel 2018, arriverà a Lecce in serata per sostenere le visite mediche. Ascolta le news della mattina