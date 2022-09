Roma, Formula Uno, Moto Gp e Us Open: le ultimissime

Roma a Udine per riprendersi la vetta. In Olanda pole del solito Verstappen. A Misano Miller partirà davanti a tutti. Agli Us Open Sinner agli Ottavi

ROMA - Prosegue la quinta giornata del campionato di Serie A, spicca certamente il posticipo tra Udinese e Roma con i giallorossi che vincendo andreebbero al comando in solitaria. Ad aprire la giornata alle 12.30 Cremonese-Sassuolo, alle 15 Spezia-Bologna mentre alle 18 la sfida tra Verona e Sampdoria. Max Verstappen conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda di Formula 1. Sul circuito di casa, il pilota olandese ferma il tempo nel Q3 in 1'10"342 e scatterà davanti a tutti in gara. In prima fila con il campione del mondo in carica partirà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, dietro per appena ventun millesimi. In seconda fila l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz e Lewis Hamilton su Mercedes, mentre Sergio Perez con l'altra Red Bull ha ottenuto il quinto tempo e andando a muro nell'ultimo tentativo ha chiuso i giochi non consentendo a George Russell (Mercedes) di migliorarsi. La Ducati dell'australiano Jack Miller, al termine di una qualifica contrassegnata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato, partirà in pole position nel Gp di Misano, in programma domani e valido per il Mondiale della Classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha chiuso con il tempo di 1'31"899, precedendo il compagno di squadra Francesco Bagnaia; terzo Enea Bastianini. Tuttavia, Bagnaia partirà dalla 5/a posizione a causa della penalità di 3 posizioni in griglia. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, 5/o per Maverick Vinales su Aprilia; 6/o Johann Zarco e 7/o Luca Marini. Solo 8/o per Fabio Quartararo, campione del mondo in carica. L'azzurro Jannik Sinner ha battuto o statunitense Brandon Nakashima e vola agli ottavi degli Us Open. Sinner ha perso il primo set, ma poi ha recuperato e ha vinto. L'italiano ha battuto il suo avversario, vincendo 3 set su 4: 3-6 6-4 6-1 6-2. Ali ottavi anche Rafael Nadal che ha battuto al terzo turno per la 18esima volta di fila il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-0 6-1 7-5 e per un posto nei quarti se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe. Agli ottavi anche Marin Cilic (15), che ha piegato il britannico Daniel Evans (20) per 7-6(11) 6-7(3) 6-2 7-5.