Napoli, Kvaratskhelia, Zaniolo e Us Open: le ultimissime

A rischio Rangers-Napoli. Giuntoli: "Così ho scovato Kvaratskhelia". Mourinho spera di portare Zaniolo a Empoli. Agli Us Open finale Swiatek-Jabeur

ROMA - I campionati e le coppe domestiche in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord si fermeranno sicuramente per la morte della Regina. Il dubbio resta legato alle competizioni europee. Nel calcio, da calendario, prendendo in esame gli incroci delle squadre britanniche con quelle italiane, i Rangers dovrebbero ospitare ad Ibrox il Napoli nella sfida di Champions League prevista martedì 13 settembre alle 21. Sembra difficile pensare però ad un riunivo considerati i tanti impegni ravvicinati in vista del Mondiale. Intanto in esclusiva al Corriere dello Sport il ds del napoli Giuntoli racconta come ha portato in azzurro Kvaratskhelia: “Lo vidi al Rubin Kazan ma ci chiesero trenta milioni e siccome eravamo dietro a Osimhen non potevo osare”. Mourinho deve preparare la partita di Empoli, posticipo di lunedì sera. Avere 24 ore in più per recuperare dopo una trasferta così complicata può essere utile. Mourinho segue con grande attenzione i progressi di Zaniolo. Oggi si farà il punto con i medici. Il protocollo prevedeva quattro settimane dalla lussazione alla spalla, quindi con il rientro fissato per il 18 contro l’Atalanta ma non è escluso che possa rientrare già contro l'Empoli. Iga Swiatek e Ons Jabeur sono le finaliste degli Us Open.