Nations League: Italia alla Final Four, spettacolo tra Inghilterra e Germania

L’Italia vince 2-0 in Ungheria, conquista la vetta del girone e si qualifica per la Final Four di Nations League. Un risultato importante, arrivato in un gruppo difficile con due big come Germania e Inghilterra e una outsider di livello come l’Ungheria. L'Inghilterra chiude con un pareggio, e all'ultimo posto, il girone di Nations League vinto dall'Italia. La nazionale di Southgate ha una reazione d'orgoglio, rimontando due gol di svantaggio, va sul 3-2 ma nel finale viene nuovamente raggiunta dalla Germania. Segna ancora Kvaratskhelia, sempre più decisivo per la sua Georgia: 2-1 a Gibilterra, col fantasista del Napoli che si procura e segna il rigore del vantaggio. Retrocede in Nations League C la Romania nonostante il successo contro la Bosnia: decisivo per le sorti di Radu e compagni il successo della Finlandia contro il Montenegro.